Минфин РФ предложил реструктуризировать ипотеку (если она есть) пострадавшим от стихии в Крыму

Пострадавшие в результате стихийного бедствия в Крыму смогут реструктуризировать свои ипотечные кредиты. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Пострадавшие в результате наводнения в Крыму граждане смогут реструктуризировать свои кредиты. Минфин России продолжает реализацию мер по реструктуризации ипотечных кредитов заемщиков — физических лиц, пострадавших в результате обильного выпадения осадков на территории Республики Крым. Данные мероприятия проводятся в рамках комплексной работы правительства РФ по поддержке граждан, пострадавших от стихийного бедствия, — отметили в Минфине РФ.

13 июля органы власти Республики Крым предоставили информацию о пострадавших, на основе которой Минфин России организовал работу с кредитными и некредитными финансовыми организациями по реструктуризации кредитов. При этом ранее Банк России с учетом предложенного Минфином подхода в адрес поднадзорных организаций направил информационное письмо, касающееся оказания заемщикам необходимой поддержки.

В результате проводимой работы жители Республики Крым смогут беспрепятственно обратиться к кредиторам с просьбой реструктуризировать свои обязательства с учетом возникшей жизненной ситуации, — подчеркнули в Минфине РФ.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в южных регионах страны.