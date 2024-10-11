Минфин РК презентовал реализованные в рамках школьного инициативного бюджетирования объекты

Начали знакомство с проектами школьников с Чистенской школы-гимназии имени Героя Социалистического Труда Тарасюка Ивана Степановича, где в 2024 году создана Школьная медиастудия «Ориентир». Ребята пообщались с заместителем крымского Правительства и записали ролик, который смонтируют в своей медиа студии и в ближайшее время разместят в соцсетях.

Реализация таких проектов даёт возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся, проявления себя, возможности попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. За два года жизнедеятельности школьного инициативного бюджетирования реализовано 417 проектов общей стоимостью 143,4 млн рублей, в том числе субсидия республиканского бюджета – 131,1 млн руб., — отмечает Ирина Кивико.

Школьные проекты за период 2023 — 2024 гг. реализованы по следующим направлениям:

Вице-премьер уточнила, что 140 проект из 417, вошедшие в типологию «другие проекты по улучшению территории и инфраструктуры школ», это, к примеру: модернизация школьного актового зала, тир, центр детских инициатив, оснащение классов информатики, благоустройство школьного двора, сада, спортивной площадки.

Главный финансист Крыма особо отметила районы, которые обеспечили участие абсолютно всех школ в проектной кампании ШкИБа-2024: Красноперекопский, Раздольненский, Черноморский, Первомайский, Джанкойский, Советский и Кировский.

Участники пресс тура ознакомились в школах с театром Залесской школы, где ребята показали шуточную миниатюру, медиацентром Пожарской школы, в котором ведущие медиацентра взяли интервью у первого заместителя министра финансов РК Дмитрия Шеряко и узнали о планах ученического самоуправления в Кольчугинской школе №2 с крымскотатарским языком обучения.

За 2 года в Симферопольском районе реализовано 35 проектов по ШкИБу на общую сумму более 12 млн руб. В проекте бюджета на 2025 год мы заложили 75,6 млн руб., ждём новых интересных идей от ребят, в том числе учащихся школ Симферопольского района, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Условия отбора: проекты ШкИБ выбираются ребятами в ходе внутришкольных отборочных процедур, подаются на республиканский конкурс и в случае победы реализуются при финансовой поддержке: из бюджета республики в размере до 350 тысяч руб. на 1 проект, из бюджета муниципального района в размере 5% от стоимости проекта.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов Республики Крым