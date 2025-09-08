Мини-футбольная сборная Крыма взяла серебро Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Мини-футбольный турнир состоялся на четырех площадках СК «Севастополь».

Тренер сборной Крыма Геннадий Сапожников привлек в команду как опытных, так и молодых игроков (Александр Литвинов, Олег Мельник, Илья Донской, Вадим Бардин, Егор Поддячий, Денис Артемов, Даниил Остапенко, Андрей Александров, Александр Оржиховский, Евгений Белоусов и Владимир Семенов). По ходу турнира наши земляки продемонстрировали грамотную, зрелищную и самоотверженную игру, добившись позитивного результата в том числе в матчах с командами, укомплектованными профессиональными игроками.

На групповом этапе соревнований крымчане взяли верх над сборными Дагестана (3:0), ЛНР (2:1) и Адыгеи (4:3), заняв первое место в своей группе.

В четвертьфинале, уступая «миньщикам» из Запорожской области (0:1), сборная Крыма благодаря голам Ильи Донского и Андрея Александрова сумела перевернуть игру и добиться победы (2:1).

В полуфинале наши парни разгромили составленную в основном из игроков МФК «ККБ» сборную Краснодарского края (8:0).

В финале крымчане встретились с уже знакомой по групповому этапу соревнований сборной Дагестана, которая в четвертьфинале оказалась сильнее соперников из Чечни (3:2), а в полуфинале – из Севастополя (4:3).

Решающая игра получилась невероятно напряженной. Пропустив в первом тайме два необязательных мяча, наши земляки сумели отыграться после двух дальних «выстрелов» Александра Литвинова (2:2). За две минуты до финального свистка благодаря рикошету сборной Дагестана удалось забить, как позже выяснилось, решающий гол (3:2). Отчаянный штурм ворот соперника не принес крымчанам желаемого результата.

Сборная Дагестана – победитель турнира, у крымчан – «серебро». «Бронза» досталась севастопольцам.

Кроме того, в рамках Фестиваля прошли соревнования по армрестлингу, стрельбе из лука, самбо, спортивному метанию ножа, фиджитал-баскетболу и перетягиванию каната.

В общекомандном зачете сборная Крыма заняла четвертое место. Первое – у севастопольцев.

