Минимальная потребительская корзина в Крыму изрядно подорожала, но кое-что и дешевеет

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц на одного человека (в среднем) в Крыму в конце февраля 2022 г. составила 18 359,95 рубля. За месяц его стоимость выросла на 2,6% (с начала года — на 3,3%), сообщает Крымстат .

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Республике Крым в расчёте на одного человека в конце февраля 2022 г. составила 5 610,08 рублей. За месяц его стоимость увеличилась на 1,3%, с начала года — на 2,8%.

Но есть на этом фоне и относительно неплохие новости. Так, по итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Крыму (по состоянию на 25 марта, по сравнению с 18 марта) зафиксировано снижение цен на огурцы свежие (на 16,31%), помидоры свежие (на 10,82%). В то же время отмечен рост цен на морковь (на 35,73%), капусту белокочанную свежую (на 32,07%), лук репчатый (на 17,73%), яблоки (на 5,55%).

Изменения средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Республике Крым по состоянию на 25 марта 2022 г.

Статистика свидетельствует: цены на большинство продовольственных и непродовольственных товаров стабилизировались. Рост-падение за неделю – в пределах 3%. Но есть и тревожные моменты. Снова пошла в рост цена на сахар – «среднекрымская цена» за кг – 80,55 руб. (недельный рост свыше 12%).

Мониторинг цен за неделю (как в рублях, так и процентах) .

Средние потребительские цены на товары (услуги), наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по городам Республики Крым на 25 марта 2022 года.

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