Минимальный бюджет на строительство частного дома в 2025 году — от 25-30 тысяч рублей за «квадрат»

Получение участка — лишь начало пути, подчёркивает эксперт. Расходы на строительство и обустройство дома часто превышают сумму, которую человек изначально планировал потратить. К тому же, в 2025 году стоимость стройматериалов продолжает расти.

Самый доступный вариант — строительство дачного дома по каркасной технологи. Цена строительства «квадрата» составит 25-30 тыс. рублей с учётом фундамента, утепления и монтажа инженерных систем. По этой технологии дом площадью 60 «квадратов» можно построить за 1,5-1,8 млн рублей. Эта сумма не включает внутреннюю отделку и коммуникации от внешних сетей.

Строительство капитального дома из бруса или газобетона обойдётся дороже. Стоимость «квадрата» начинается от 40 тыс. рублей. Построить дом площадью 60 «квадратов» можно за 2,4 млн рублей.

Значимая статья расходов — обустройство инженерных коммуникаций. Подведение электричества от ближайшей точки обойдётся в сумму от 50 до 150 тыс. рублей. На монтаж автономного водоснабжения с использованием скважины потребуется 100-150 тыс. рублей. Ещё 120-180 тыс. рублей уйдёт на установку септика для канализации.

Стоимость внутренней отделки зависит от выбора материалов. Самый бюджетный вариант — 8-10 тыс. рублей за «квадрат». Отделка дома площадью 60 «квадратов» под заселение обойдётся в 500-600 тыс. рублей. Полноценный ремонт с качественными отделочными материалами будет стоить дороже — 15-20 тыс. рублей за «квадрат».

Чтобы построить простой дом на участке, выделенном государством, нужно от 2,5 до 3,5 млн рублей, отметил эксперт. Более комфортный дом с качественной отделкой обойдётся в сумму от 4-5 млн рублей. Важно заранее оценить не только стоимость строительства, но и расходы на отделку, коммуникации, благоустройство, подчеркнул Алексей Орехов. Иначе бесплатная земля может стать источником бесконечных расходов.

источник: ЦИАН