Минимущество Крыма подало иск о возврате земли, которая в аренде у ФК «Динамо» Киев

В суд поступило исковое заявление о признании договора аренды недействительным и возврате земельного участка, судебное заседание назначено на 11 марта 2025 года, — сказано в картотеке.
ФК «Динамо» Киев получил права на земельный участок площадью 30 тыс. кв. м в конце 2000-х годов. Первоначально на территории планировалось строительство базы отдыха для спортсменов, однако проект так и не был реализован. Несмотря на изменение статуса Крыма в 2014 году, клуб дважды продлевал договор аренды — в 2016 и 2020 годах.
Первый иск о возврате земли власти Крыма подали в 2021 году, но разбирательство продолжалось почти четыре года и не увенчалось успехом. Новый судебный процесс призван окончательно решить вопрос собственности. В настоящее время земля остается в распоряжении киевского клуба.
источник: ТАСС
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С тегами: земля в Крыму