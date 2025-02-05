Минимущество Крыма подало иск о возврате земли, которая в аренде у ФК «Динамо» Киев

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым вновь обратилось в суд с требованием вернуть участок в поселке Орджоникидзе, который с 2009 года арендует киевский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщается в картотеке дел.

В суд поступило исковое заявление о признании договора аренды недействительным и возврате земельного участка, судебное заседание назначено на 11 марта 2025 года, — сказано в картотеке.

ФК «Динамо» Киев получил права на земельный участок площадью 30 тыс. кв. м в конце 2000-х годов. Первоначально на территории планировалось строительство базы отдыха для спортсменов, однако проект так и не был реализован. Несмотря на изменение статуса Крыма в 2014 году, клуб дважды продлевал договор аренды — в 2016 и 2020 годах.

Первый иск о возврате земли власти Крыма подали в 2021 году, но разбирательство продолжалось почти четыре года и не увенчалось успехом. Новый судебный процесс призван окончательно решить вопрос собственности. В настоящее время земля остается в распоряжении киевского клуба.

источник: ТАСС