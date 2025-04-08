Минимущество Крыма: правила использования земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым напоминает о правильном использовании земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
На земельных участках, предоставленных, для ведения личного подсобного хозяйства разрешено производство сельскохозяйственной продукции, но без права возведения объектов капитального и некапитального строительства.
Согласно законодательству для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться: земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).
Минимуществом Крыма осуществляется предоставление таких земельных участков за пределами границ населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок). Такие земельные участки подлежат использованию гражданами в соответствии с их целевым назначением для осуществления непредпринимательской деятельности по выращиванию, переработке сельскохозяйственной продукции.
В последнее время участились случаи размещения объявлений о продаже таких участков на различных торговых площадках с информацией, которая вводит людей в заблуждение. Например, авторы объявлений пишут о том, что со временем приобретаемый полевой участок можно будет перевести под жилую застройку или перевод вида разрешенного использования в ИЖС возможен «через МФЦ». Отмечу, что любое строительство на указанных земельных участках будет являться самовольной постройкой. В этой связи прошу обращать внимание на вид разрешенного использования земельного участка при покупке объекта, — отметила Лариса Кулинич.
По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
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