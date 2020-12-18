Министерство курортов и туризма Крыма провело рейды по отелям и санаториям  

В рамках усиленного контроля за соблюдением отелями и санаториями актуальных рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники министерства курортов и туризма Крыма в ходе ежедневного мониторинга проверили объекты размещения.

За первые две недели декабря рабочая группа минкурортов РК в ходе рейдов посетила все основные объекты размещения в Саках, Алуште и Ялте. В целом, все отели и санатории проходят обязательный ежемесячный контроль министерства с начала курортного сезона с 1 июля. По итогам рейдов в декабре выявлено, что крымские объекты размещения дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В то же время, были зафиксированы недочеты в работе организаций. В основном они сводятся к соблюдению социальной дистанции и масочного режима в закрытых помещениях, — отметили в минкурортов РК.

В некоторых объектах размещения отмечено недостаточное количество рециркуляторов — руководству поручено исправить недочеты до конца текущей недели.

Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно — эпидемиологическая обстановка в регионе.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 в Республике Крым приняты меры по недопущению вспышек новой коронавирусной инфекции в новогодние праздники, соблюдение которых будет мониториться в усиленном режиме.

Несмотря на сложный курортный сезон крымская туротрасль справилась и до сих пор не допустила ни одной серьезной вспышки в объектах размещениях. Сегодня безопасность отдыха остается главным фактором для туристической сферы – наша общая задача обеспечить комфортное пребывание и оздоровление в крымских отелях и санаториях. Гости и жители Крыма, ровно, как и представители бизнеса, должны ответственно подойти к соблюдению всех предписаний Роспотребнадзора, чтобы не допустить ухудшение ситуации в регионе. Данная мера – вынужденная, но ограничения существенно не повлияют на количество желающих посетить Крым в новогодние каникулы, поскольку все возможности приехать в Крым на отдых или в санаторий с целью оздоровления сохранены, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, что каждый из 831 объекта размещения, который выразил готовность работать в сезоне 2020 года, заполнил форму обязательства, имеющую юридическую силу на сайте Правительства РК, согласно которой соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора является обязательным. На сегодня в Крыму функционируют более 300 объектов размещения.