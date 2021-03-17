Министерство науки и высшего образования РФ планирует открыть в Крыму филиалы институтов РАН

Министерство науки и высшего образования планирует открыть в Крыму филиалы институтов Российской академии наук (РАН), в том числе тех, что занимаются проблемами водных ресурсов. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Что касается РАН, с которой мы тесно сотрудничаем и, на мой взгляд, имеем полное понимание по всем вопросам, то я бы так сформулировал: важно не ее филиал в Крыму либо Севастополе открыть, а филиалы институтов РАН, которые сегодня являются подведомственными учреждениями Минобрнауки России. И такую работу с РАН мы ведем, – цитирует министра ТАСС .

Валерий Фальков напомнил, что одна из самых актуальных проблем для полуострова – обеспечение региона чистой пресной водой. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы открыть филиал соответствующего института РАН на базе Крымского федерального университета.

Чтобы более активно содействовать нашим коллегам в решении научных и научно-технологических задач по этому направлению, – пояснил Фальков.