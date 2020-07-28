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Министерство обороны России показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем
Скриншот: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:28 28.07.2020

Министерство обороны России опубликовало кадры планового полета двух дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) над нейтральными водами Черного моря.

На видео показал взлет воздушных машин, работа пилотов в кабине, процесс полета и посадка. Как сообщает оборонное ведомство, экипажи провели в полете более пяти часов, преодолев около 4,5 тысячи километров.

На некоторых этапах маршрута российские Ту-22МЗ сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии.

Как отмечается, российские экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Министерство обороны России показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем

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