Министерство обороны России показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем

Министерство обороны России опубликовало кадры планового полета двух дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) над нейтральными водами Черного моря.

На видео показал взлет воздушных машин, работа пилотов в кабине, процесс полета и посадка. Как сообщает оборонное ведомство, экипажи провели в полете более пяти часов, преодолев около 4,5 тысячи километров.

На некоторых этапах маршрута российские Ту-22МЗ сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии.

Как отмечается , российские экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.