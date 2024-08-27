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Министерство промышленной политики Республики проводит конкурс «ЛУЧШИЙ ПРО ПРОФЕССИИ»

Министерство промышленной политики Республики Крым проводит конкурс «ЛУЧШИЙ ПРО ПРОФЕССИИ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 27.08.2024

В Республике Крым проходит Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Республики Крым в четырех номинациях:

  • Лучший администратор торгового зала;
  • Лучший продавец продовольственных товаров;
  • Лучший продавец непродовольственных товаров;
  • Лучший кассир торгового зала.

Министерство промышленной политики Республики Крым является организатором Конкурса «Лучший по профессии», который проводится с целью повышения престижа квалифицированного труда специалистов сферы торговли, пропаганды их достижений и передового опыта, выявления и поощрения лучших.

Дата и место проведения Конкурса:

  •  Дата: 9 сентября 2024 г.
  • Время проведения: 10.00 -15.00
  • Место: ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
  • Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 84.
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Каждый конкурс будет состоять из 2 частей: теоретической проверки знаний в виде теста и практической части. На практической части участникам представится возможность проявить свои знания и профессиональные навыки, а также эрудицию и смекалку, выполняя задания Конкурса, оценивать выполнение конкурсных заданий будут специалисты сферы торговли Республики Крым. Результаты после завершения каждого конкурса остаются конфиденциальными до церемонии награждения.

Участники Конкурса награждаются дипломами. Кроме того, победители получат денежные премии: за 1 место – 70 тысяч рублей, за 2 место – 55 тысяч рублей, за 3 место – 35 тысяч рублей!

источник: Оргкомитет Конкурса «Лучший по профессии – 2024»

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