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Министерство топлива и энергетики РК предупреждает: незаконное проникновение на территорию энергообъектов наказуемо!
фото: пресс-служба Минтопэнерго РК

Министерство топлива и энергетики РК предупреждает: незаконное проникновение на территорию энергообъектов наказуемо!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 01.07.2025

В связи с участившимися случаями незаконных действий диверсионного характера на объектах энергетической инфраструктуры в ряде регионов Российской Федерации Минтопэнерго Крыма призывает жителей полуострова к бдительности и строгому соблюдению норм безопасности:

Преступники для вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение диверсий используют различные методы. Они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности, предлагать денежное вознаграждение, оказывать психологическое давление или манипулировать через социальные сети под предлогом «специальных заданий». Объекты электроэнергетики являются критически важными для жизнеобеспечения населения и экономической безопасности региона. Кроме того, энергооборудование находится под высоким напряжением и является источником повышенной опасности для жизни и здоровья.

Предупреждаем! Незаконное проникновение на территорию объектов электросетевого хозяйства и умышленный вывод из строя его оборудования является уголовно-наказуемым (ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 205 УК РФ «Террористический акт»,ст. 281 УК РФ «Диверсия»).

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Наказание может варьироваться от штрафов до пожизненного лишения свободы, в зависимости от тяжести совершенного преступления и степени причинённого ущерба. Будьте бдительны! Незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы по номеру 112 о лицах вблизи энергообъектов, вызывающих подозрения!

источник: по информации пресс-службы Минтопэнерго РК 

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