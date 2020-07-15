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Министерство транспорта Республики Крым предупреждает о повышенной опасности на дорогах летом

Министерство транспорта Республики Крым предупреждает о повышенной опасности на дорогах летом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:20 15.07.2020

Министерство транспорта Республики Крым предупреждает о повышенной опасности на автомобильных дорогах – в активную фазу входит дорожный ремонт, в связи с чем может наблюдаться сложная транспортная обстановка. Некоторые автомобильные потоки направлены на альтернативные маршруты, работает спецтехника, все это может создавать риски ДТП с участием детей, не только в городе, но и на междугородних республиканских автомобильных дорогах.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах, ведь несмотря на позднее открытие курортного сезона в Крыму из-за пандемии, уже сегодня на полуострове много гостей, прибывающих в том числе и с детьми. Дети могут быть не только пассажирами, но и пешеходами, несовершеннолетними велосипедистами, передвигаться на средствах индивидуальной мобильности: самокатах и скутерах. За безопасность детей на дорогах отвечает не только ГИБДД, но и каждый участник дорожного движения, а особенно родители. Спешка, игнорирование сигналов светофора, переход проезжей части дороги вне зоны перехода, приводит к тяжким последствиям, в которых страдают как дети, так и взрослые.

Убедительная просьба всем быть предельно внимательными, как взрослым, так и детям. Родителям настоятельно рекомендуется провести профилактические беседы с детьми, ребенок должен знать правила дорожного движения.

Фото и материалы: пресс-служба министерства транспорта РК.

Министерство транспорта Республики Крым предупреждает о повышенной опасности на дорогах летом

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