Министерство транспорта России рекомендует судам не заходить в район Крымского моста с 21 по 25 декабря

Судовладельцев и операторов водного транспорта призывают в связи с техническими работами на Крымском мосту воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с 21 по 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

В период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста, – говорится в сообщении.

Ранее Минтранс РФ информировал и об ограничении движения автотранспорта (частичном) по Крымскому мосту. Ограничение действует до 23:59 25 декабря. Причина –также некие «ремонтные работы»,

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября. В ночь с 24 на 25 декабря по мосту проедет первый пассажирский поезд («Санкт-Петербург – Севастополь»). Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Мероприятие запланировано на понедельник, 23 декабря.