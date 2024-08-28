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Министерство здравоохранения РК начинает выдачу договоров о целевом обучении

Министерство здравоохранения РК начинает выдачу договоров о целевом обучении

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:19 28.08.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым начинает выдачу договоров о целевом обучении лицам, поступившим в Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе среднего общего образования (после окончания средней школы), согласно графику.

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Лицам, указанным в списках, необходимо в установленное графиком время прибыть в управление кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 1, кабинет № 6. При себе необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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