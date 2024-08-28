Министерство здравоохранения РК начинает выдачу договоров о целевом обучении

Лицам, указанным в списках, необходимо в установленное графиком время прибыть в управление кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 1, кабинет № 6. При себе необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК