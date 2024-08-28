Министерство здравоохранения РК начинает выдачу договоров о целевом обучении

Министерство здравоохранения Республики Крым начинает выдачу договоров о целевом обучении лицам, поступившим в Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе среднего общего образования (после окончания средней школы), согласно графику.
Лицам, указанным в списках, необходимо в установленное графиком время прибыть в управление кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 1, кабинет № 6. При себе необходимо иметь паспорт.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: здравоохранение в Крыму