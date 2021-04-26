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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма – о старте голосования за объекты благоустройства

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма – о старте голосования за объекты благоустройства

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 21:00 26.04.2021

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщает о старте 26 апреля онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за ту или иную территорию для благоустройства. На голосование выставлено порядка шести тысяч объектов.

Голосование устроено следующим образом: пользователь может выбрать территории в его городе или регионе, которые, по его мнению, необходимо благоустроить в 2022 году. Проголосовать можно будет на сайте za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

По информации пресс-службы министерства ЖКХ РК.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма – о старте голосования за объекты благоустройства

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