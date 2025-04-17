Министерство ЖКХ Крыма должно следить за качеством и своевременностью выполнения сезонных работ

Кроме того, Сергей Аксёнов напомнил о важности выстраивания грамотной коммуникации между муниципальными администрациями, местными управляющими организациями и председателями многоквартирных домов.
Сергей Аксёнов также остановился на вопросе обрезки деревьев, заострив внимание ответственных служб на бережном отношении к природе и эстетическом облике муниципалитетов. Процесс должен проходить под постоянным контролем должностных лиц.
Глава Крыма акцентировал необходимость продолжать качественную санитарную очистку и уборку территорий во всех муниципальных образованиях.
Прошу относиться к данному вопросу ответственно, проводить работы своевременно. Крым должен быть вычищен до блеска. Давайте превратим республику в образцовый субъект России, красивый и комфортный для жизни. Это послужит в том числе росту туристической привлекательности, – сказал Глава республики.
В ходе своего доклада министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко сообщил, что ведомство продолжает контрольные выезды в муниципалитеты. Большая часть работ, связанная с выравниванием газонов, в том числе в парковых зонах, рыхлением почвы, бетонированием площадок накопления твердых коммунальных отходов, отсыпкой щебнем парковок и другими, ведется администрациями в соответствии с установленными графиками. Ряд муниципалитетов уже отчитался о завершении некоторых видов работ.
Захар Щегленко напомнил, что подготовка почвы под высадку многолетних насаждений в зонах с организованным поливом должна быть завершена до 1 мая, а выравнивание газонов, приведение в порядок парковочных территорий с грунтовым покрытием и бетонирование площадок ТКО – до 1 июня.
В заключение Захар Щегленко подчеркнул важность поддержания заданных темпов по покосу травы.
В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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