Министерство ЖКХ Крыма: готовность муниципалитетов Республики к отопительному сезону – 92%

В Министерстве ЖКХ Крыма рассказали о подготовке к отопительному сезону.

Муниципалитетам поставлена задача обеспечить закупку и формирование необходимого запаса топлива. Руководители администраций муниципальных образований должны ускорить работу по выдаче актов и паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, — отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – образования и здравоохранения. Готовность объектов здравоохранения на сегодняшний день – порядка 78 процентов. Готовность объектов образования составляет свыше 95 процентов.

Общий процент готовности муниципалитетов по Республике Крым на сегодняшний день составляет 92 процента.