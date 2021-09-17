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Министерство ЖКХ Крыма: готовность муниципалитетов Республики к отопительному сезону – 92%
Фото: rk.gov.ru

Министерство ЖКХ Крыма: готовность муниципалитетов Республики к отопительному сезону – 92%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 17.09.2021

В Министерстве ЖКХ Крыма рассказали о подготовке к отопительному сезону.

Муниципалитетам поставлена задача обеспечить закупку и формирование необходимого запаса топлива.  Руководители администраций муниципальных образований должны ускорить работу по выдаче актов и паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, — отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – образования и здравоохранения. Готовность объектов здравоохранения на сегодняшний день – порядка 78 процентов. Готовность объектов образования составляет свыше 95 процентов.

Общий процент готовности муниципалитетов по Республике Крым на сегодняшний день составляет 92 процента.

Министерство ЖКХ Крыма: готовность муниципалитетов Республики к отопительному сезону – 92%

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