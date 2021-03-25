Министерство ЖКХ Крыма сообщает: за неуплату жилищно-коммунальных услуг теперь будут штрафы

Министерство ЖКХ Крыма сообщает: истек срок временного моратория, введенного Правительством РФ в качестве антикризисной меры для поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса.

Мораторий действовал с 6 апреля 2020 года: гражданам не начисляли пени и штрафы при просрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги и не ограничивали подачу ресурса.

Приостановление оказания коммунальных услуг РСО осуществляется при неполной оплате абонентом стоимости коммунальной услуги, в данном случае если размер долга превышает сумму двух месячных платежей. Далее, если задолженность не будет погашена, управляющие или ресурсоснабжающие организации будут вынуждены взыскивать долг в судебном порядке, — сообщили в республиканском министерстве ЖКХ.