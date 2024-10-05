Министр финансов РК Ирина Кивико в Красноярске презентовала Образовательный проект «Школа у моря»

Выступая с докладом на секции, вице-премьер презентовала республиканский образовательный проект «Школа у моря», где поделилась с коллегами из разных регионов страны достижениями республики в реализации школьного инициативного бюджетирования.

Крымская практика «Образовательный проект «Школа у моря», которую Правительство Крыма совместно с Центром изучения гражданских инициатив при крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова при методической поддержке НИФИ Минфина России впервые опробовали и реализовали с 26 июня по 14 июля в оздоровительном лагере для детей «Алые Паруса» в Заозерном, уникальна по своей сути. Наш проект посвящен идеям школьного инициативного бюджетирования, на базе которого ребята в игровой форме осваивали основы финансовой грамотности. Ну, а как иначе? Ведь, чтобы создать и реализовать свой проект нужны определенные финансовые знания и навыки в проектной деятельности, — сказала в начале своего выступления Ирина Кивико.

Вице-премьер рассказала, что работа с детьми в лагере «Алые паруса» в рамках проекта «Школа у моря» принесла множество положительных впечатлений и дала бесценный опыт.

Нашей задачей было не только ознакомить школьников с основами инициативного бюджетирования, но, прежде всего, сделать образовательную программу увлекательной и запоминающейся, чтобы сам процесс обучения был не скучным, чрезвычайно захватывающим и интересным, ведь дети приехали отдыхать на море, — отмечает Ирина Кивико.

Она добавила, что за период смены с ребятами, отдыхающими в лагере (более 530 чел.), практически каждый день организовывались тематические мероприятия: квесты, игры, семинары, квизы. Всего проведено 17 активностей, связанных с прохождением этапов подготовки проектов ШкИБ.

Школьники из разных уголков Крыма в течение 21 дня в игровой форме познакомились с идеями ШкИБ, прошли все этапы подготовки инициативного проекта от выдвижения идеи и поиска единомышленников, до презентации готового проекта и прохождения документальной и технической экспертизы.

Крымский опыт показал, что такие образовательные проекты, как «Школа у моря» играют ключевую роль в развитии и воспитании детей, помогая им стать активными и ответственными «хозяевами» своей земли! И такие инициативы должны получать всё большее внимание и поддержку, ведь речь идет о будущем нашего Крыма, нашей страны!, – подытожила Ирина Кивико в рамках своего выступления на секции.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК