Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу-лицей №3 имени А.С. Макаренко в Симферополе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, совместно с Главой РК Сергеем Аксёновым посетил МБОУ «Школа-лицей №3 имени А.С. Макаренко» в Симферополе. В рамках визита гости осмотрели спортивный и актовый залы, учебные и кадетские классы.

Сергей Кравцов заявил, что в Крыму сложилась позитивная ситуация в вопросе обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием, о чем свидетельствуют в том числе положительные отклики родителей на портале Госуслуг, где проводится регулярный мониторинг общественного мнения. Помимо этого, Министр обратил внимание на то, что в Крыму отсутствуют задолженности по выплатам учителям.

За шесть лет мы видим очень сильную динамику – с 2014 года по сегодняшний день. Все школы приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, лицензированы, прошли аккредитацию, обеспечены учебной литературой, обеспечены новым оборудованием, проведены ремонты. В целом, результаты по Крыму и по Севастополю сопоставимы с общероссийскими, — заявил Сергей Кравцов.

В свою очередь, Сергей Аксёнов поблагодарил Министра просвещения РФ за содействие по ряду вопросов, за постоянную методическую и материальную помощь.

С Роспотребнадзором согласованы дорожные карты по доведению до федеральных стандартов пищеблоков всех школ в Крыму, — обратил внимание Глава Республики.

По его словам, все учащиеся начальных классов Крыма обеспечены горячим питанием в полном объеме в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

В результате слаженной командной работы, при постоянном взаимодействии с федеральными органами власти за истекшие шесть лет полностью или частично было отремонтировано свыше 350 школ. В этом году еще 3 новые школы ввели в эксплуатацию, в этом вопросе наблюдается положительная динамика. Конечно, есть над чем работать, не во всех школах до конца проведена замена стеклопакетов и ремонт кровель, однако мы в скором времени заканчиваем программу и устраним недоработки. Для нас школьное и дошкольное образование – приоритетные направления работы, — подчеркнул Глава РК.

Фото: пресс-служба Главы РК.