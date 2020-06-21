Министр спорта Республики Ольга Торубарова посетила Академию футбола Крыма

Министр спорта РК Ольга Торубарова сегодня побывала в Академии футбола Крыма. Визит высокого гостя носил не столько официальный характер, сколько дружеский. Дело в том, что Ольга Александровна с первых дней своего пребывания на министерском посту активно участвует в работе по реализации проекта создания футбольной академии на полуострове. Об этом сообщает пресс-слухба Крымского футбольного союза.

Ольга Торубарова пообщалась с тренерским составом Академии, родителями детей, участвующих в отборе и самими ребятами. Пожелала всем терпения и удачи. Министр также осмотрела инфраструктуру Академии, отметив её высокую степень готовности.

Кроме того Ольга Торубарова запланировала посетить второй этап отбора в Академию футбола Крыма, который начнётся уже завтра и продлится до конца следующей недели.

Фото и материалы: КФС.