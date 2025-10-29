Прямо сейчас:
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и Глава Крыма обсудили вопросы развития физкультуры и спорта в РК
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и Глава Крыма обсудили вопросы развития физкультуры и спорта в РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:47 29.10.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с Министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы функционирования спортивной инфраструктуры в республике и ход строительства ряда объектов в рамках реализации региональной программы по развитию физической культуры и массового спорта.

Так, в 2025 году за счет бюджетных средств в Крыму построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Перово и Добровском сельском поселении Симферопольского района, «умная» спортивная площадка в селе Добром. В рамках государственной программы «Спорт России» продолжаются работы по установке модульного 25-метрового плавательного бассейна в городе-герое Керчи. Кроме того, на внебюджетные средства ведется строительство 12 модульных спортивных залов в 11 муниципальных образованиях.

Среди запланированных на 2026 год проектов в том числе обозначено: обустройство четырех «умных» спортивных площадок и четырех площадок ГТО в городах и районах; строительство ФОКа для художественной гимнастики в Феодосии; возведение двух модульных спортзалов для занятий единоборствами и адаптивными видами спорта в Симферополе.

Также стороны остановились на функционировании модульного ФОКа в селе Солнечная Долина муниципального округа Судак, построенного в 2024 году по поручению Президента России Владимира Путина.

Как отметил Михаил Дегтярев, помимо тренировочных залов в комплексе организовано пространство для проведения соревнований.

Здесь обустроен зал для тренировок по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, теннису, хоккею на траве. В новом ФОКе, который появился на месте старого здания, оборудованы залы для занятий борьбой, тренажерный и хореографический залы, большой зал для проведения соревнований по игровым видам спорта с трибунами. Стоимость объекта составила 100 млн рублей, – напомнил Министр спорта России.

Михаил Дегтярев высоко оценил вклад органов власти республики и лично Сергея Аксёнова в сферу физкультуры и спорта, продвижение здорового образа жизни среди крымчан.

В свою очередь, Сергей Аксёнов выразил благодарность Президенту России за постоянное содействие в решении всех насущных вопросов жителей республики.

Спасибо нашему Лидеру, который не оставляет Крым без внимания, оказывает всестороннюю помощь республике, мотивирует крымчан на достижение новых целей. Выражаю также признательность федеральному министерству и Михаилу Владимировичу Дегтяреву за поддержку нашей республики в сфере спорта, – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 120

