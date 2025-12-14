Прямо сейчас:
Министр транспорта РФ Андрей Никитин: "Крым – важный транспортно-логистический узел Юга России"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:34 14.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в ходе рабочей встречи обсудили планы и приоритеты развития транспортного комплекса Республики Крым.

Андрей Никитин сообщил, что в 2026 году объем государственной поддержки на приведение региональных дорог в Крыму в нормативное состояние составит 10 млрд рублей.

Крым – важный транспортно-логистический узел Юга России. Наша совместная задача – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе. Мы видим активную работу вашей команды в этом направлении, – сказал министр. 

Также Андрей Никитин рассказал об итогах очередного заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию, подчеркнул, что на сегодняшний день собрано более 90 % разлившегося мазута.

В свою очередь, Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что Правительство Республики Крым при непосредственной поддержке Министерства транспорта Российской Федерации решает широкий круг вопросов.

Это касается организации работы автомобильного и железнодорожного транспорта, функционирования Крымского моста, паромной переправы, что позволяет эффективно вести пассажирские и грузоперевозки, в том числе поставку топлива в Крым. Загружаются производственные мощности региона – два больших судна строятся на Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в Керчи, – уточнил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, Правительство Республики Крым рассчитывает на поддержку Минтранса РФ в вопросе обновления подвижного состава общественного транспорта с целью доведения до федеральных стандартов, а также дальнейшего продолжения дорожного строительства, включая приведение региональных дорог в Крыму в нормативное состояние.

Благодарю Андрея Сергеевича за постоянное внимание к нашему региону и действенную помощь в реализации наших проектов и инициатив, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 5

