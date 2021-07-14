Министр здравоохранения Крыма: без вакцинации и создания коллективного иммунитета «ковид» не победить

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко призывает крымчан защитить своё здоровье.

Без вакцинации и создания коллективного иммунитета пандемия не закончится никогда, поэтому люди, не желающие привиться — благодатная среда, в которой вирус будет распространяться, мутировать и приобретать более агрессивные свойства, а, следовательно, создавать для населения угрозу и нести в семьи утраты, — заявил Остпенко.

Глава республиканского минздрава проинформировал о специфике вакцинации.

В первую очередь, не нужно путать заражение и заболевание. Ни одна вакцина не может защитить от заражения, то есть попадания вируса на слизистые оболочки и его проникновения внутрь клеток. Прививка не создаёт вокруг человека «щит», который не пропускает вирусы, и если вакцинированный человек встретился с больным «ковидом», в случае несоблюдения социальной дистанции и масочного режима, вирусные частицы неизбежно попадут на слизистые привитого. Сформированная вакциной иммунная защита позволяет сразу распознать проникший вирус и его уничтожить до того, как он вселится в клетки и запустит патологический процесс, — рассказал Остапенко.

Он подчеркнул, что процесс формирования иммунитета сложен сам по себе и протекает у людей по-разному.

Вполне возможно, что у некоторых людей иммунная система исходно слабая и стандартная доза вакцины, которая вводится всем, для этих людей не является эффективной и стимулирующей иммунный ответ. Поэтому такие люди даже после прохождения второго этапа прививки могут заразиться и заболеть, но это порядка 3-4 процентов от всех привитых, — сообщил глава ведомства.

Министр здравоохранения Крыма рассказал, что возможен также вариант, когда человек заболевает в промежутке между первой и второй дозами вакцины.

Антитела вырабатываются в организме не сразу, для формирования полного иммунитета требуется 42 дня. Напомню, что после первой аппликации формируется гуморальный иммунитет, а после второй — Т-клеточный. Во время интервала между этапами вакцинации человек не полностью защищен, поэтому нужно внимательно относиться к своему здоровью, — отметил Остапенко.

Вместе с тем министр отметил, что люди, прошедшие вакцинацию, в случае заражения переносят болезнь без осложнений.

Надо помнить, что при заболевании, у вакцинированных людей болезнь протекает легче, без или с незначительным поражением лёгких, цитатиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. Заболевание, как правило, проходит по сценарию обычного ОРВИ, чаще не тяжелого течения. Важно знать, что вакцина направлена, в первую очередь, на то, чтобы сократить количество летальных случаев и тяжелых последствий заболевания. Это можно сказать про любую вакцины. Хочу подчеркнуть, что вакцинированные люди не опасны для окружающих, они не распространяют вирус и в вакцинах не присутствует живой вирус. Вакцина активизирует иммунитет, не вызывая болезни, — сообщил Александр Остапенко.

Министр здравоохранения РК в очередной раз призвал крымчан пройти вакцинацию. Пока число привитых в регионе – не более 14%.