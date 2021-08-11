Министр здравоохранения Крыма о вакцинах, коечном фонде и смертности от «ковида»

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал о текущей ситуации по лечению больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, а также о темпах вакцинации.

На сегодняшний день коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 не изменился и составляет 3716 коек в 31 медорганизации. За минувшую неделю в стационары госпитализированы 1 146 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, что на 40 человек или 4 процента выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 248 или 14 процентов больше, чем на прошлой неделе, их количество составило 1 938 человек (на прошлой неделе 1 690 человек).

Количество пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, требующих госпитализации увеличилось на 36 процентов и составило 199 человек (146 прошлая неделя). Выписано 170 человек, что выше уровня прошлой недели на 44 процента (было 118 человек). В целом, общий уровень госпитализированных увеличился на 93 человека или на 7,4 % (1 252 на прошлой неделе и 1 345 на этой неделе), — сообщил министр.

На сегодняшний день в стационарах на лечении находится 3 074 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится 5 563 человека. Из продолжающих лечение 357 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. За последнюю неделю наблюдается снижение количества тяжёлых пациентов на 9% по сравнению с предыдущим периодом (с 392 человек до 357).

Хочу вас проинформировать, дорогие крымчане, что мы закупили дополнительно 97 мобильных кислородных концентратора, из которых 20 десятилитровых высокого давления и 77 восьмилитровых. Они уже работают в наших лечебных учреждениях. Кроме того, вчера прибыли на склад ещё 113 десятилитровых концентраторов, которые в ближайшее время будут распределены по медицинским организациям, — рассказал Александр Остапенко.

Продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в республику фактически поставлено 496 842 доз вакцины, в том числе «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V) — 455088, «ЭпиВакКорона» — 20200, «КовиВак» — 3570, «Спутник Лайт» — 17984. Вакцинировано 1-м этапом – 442 819 человек, вакцинированных 2-м этапом – 381 740.

Остаток вакцины составляет 52 318 доз, сегодня ожидается поступление препарата «Спутник Лайт» в количестве 1500 доз. В ближайшие дни ожидается поставка также вакцины «Спутник Лайт» — 2000 доз. В среднем, в день мы сейчас вакцинируем 8-10 тысяч человек, из которых первый компонент получают 3-4 тысячи. Этот показатель нам необходимо увеличить в 2-3 раза, первичных аппликаций мы должны проводить в день 11-12 тысяч гражданам, — сказал министр.

Глава ведомства дал поручение руководителям медицинских организаций провести соответствующий анализ, разработать планы и графики выезда мобильных бригад в трудовые коллективы.

Степень благополучности региона по заболеваемости и смертности напрямую зависит от уровня вакцинации. Напомню, что в Крыму высокий уровень летальности, в том числе у жителей молодого и среднего возраста. Мы занимаем 6-7 место в антирейтинге по уровню летальности среди всех регионов и только 62 место по темпам вакцинации. Имеется прямая корреляция уровня провакцинированного населения и уровня смертности в регионе. Остается достаточно большое количество лиц, не пришедших на вторую аппликацию вакцины, и я убедительно прошу всех в обязательном порядке приходить для получения второй дозы препарата, — отметил Александр Остапенко.

В регионе продолжает функционировать 127 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах и на набережных курортных городов.

В очередной раз обращаюсь к вам, наши дорогие крымчане, с прямым призывом проходить вакцинацию и приводить своих родственников для получения прививки,- подытожил министр.