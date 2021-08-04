Министр здравоохранения РК Александр Остапенко: «Любая из имеющихся в арсенале вакцин — высокая эффективность»

На сегодняшний день коечный фонд для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внебольными пневмониями остаётся прежним и составляет 3716 коек в 31 организации здравоохранения республики.
На минувшей неделе в стационары было госпитализировано 1106 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 26 человек ниже уровня прошлой недели. Можно сказать о некоторой стабилизации по количеству госпитализированных пациентов на протяжении прошедших трёх недель, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.
На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 3222 пациента, на амбулаторном – 4833. Из продолжающих лечение 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Продолжается вакцинопрофилактика инфекции COVID-19.
На сегодняшний день в Крым поставлено 459 342 дозы вакцины. Вакцинировано первым этапом 428 263 человека, вторым 362 704. Остаток вакцины в медицинских организациях составляет порядка 30 тысяч доз,- говорит Александр Остапенко.
Вместе с тем, министр поблагодарил Главу Республики Крым Сергея Аксёнова за соответствующее содействие в направлении в республику крупной партии вакцины. Так, вчера в Крым поступило 33 тысячи доз и в ближайшее время ожидается прибытие ещё 22 тысяч.
В среднем, 98 из 100 % госпитализированных не были привиты. Оставшиеся два процента, как правило, имеют незначительное поражение легочной ткани и хорошо поддаются лечению. Практика, которую мы видим, показывает высокую эффективность любой из имеющихся в арсенале вакцин, — подчеркивает министр.
Александр Остапенко в очередной раз призвал крымчан пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции:
К сожалению, мы отмечаем изменение картины болезни в молодом возрасте, в отделениях реанимации достаточно большое количество молодых людей. Поэтому не только пожилым людям важно сделать прививку, но и всем гражданам старше 18 лет. Также напомню, что для формирования иммунитета в обязательном порядке необходимо пройти две аппликации вакцины.
В Крыму продолжают функционировать 127 пунктов вакцинации, в том числе, расположенных в общественных местах, торговых центрах, вблизи набережных. На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым размещена вся необходимая информация о развёрнутых прививочных пунктах.
В целом, хочу отметить, что в республике практически нет снижения показателей по оказанию плановой медицинской помощи. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Ресурсы системы здравоохранения республики готовы как к фактическому, так и к прогнозному развитию событий по заболеваемости и госпитализациям, — заявил министр.
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