Министром имущественных и земельных отношений РК назначена Лариса Кулинич

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК.

СПРАВКА. Лариса Кулинич занимала пост министра имущественных и земельных отношений РК с июля 2020 года, была освобождена от должности в соответствии с законодательством республики в связи с отставкой Правительства РК перед избранным Главой Республики Крым 12 сентября текущего года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым