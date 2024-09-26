Министром имущественных и земельных отношений РК назначена Лариса Кулинич

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Ларисы Кулинич на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК.
СПРАВКА. Лариса Кулинич занимала пост министра имущественных и земельных отношений РК с июля 2020 года, была освобождена от должности в соответствии с законодательством республики в связи с отставкой Правительства РК перед избранным Главой Республики Крым 12 сентября текущего года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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