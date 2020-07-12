Минэкономразвития России поможет с проектированием детского реабилитационного центра мирового уровня в Крыму

Предполагается объединение территорий грязелечебницы Мойнаки и санатория «Родина» под строительство центра.

Для ускорения сроков строительства детского реабилитационного центра мирового уровня Минэкономразвития России совместно с Советом министров Республики Крым и Минздравом России рассмотрены альтернативные участки под строительство.

Данную информацию сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе совещания по вопросу создания в Евпатории детского реабилитационного центра мирового уровня и развития санаторно-курортных организаций.

Проектирование центра будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Совет министров Крыма готов осуществить проектирование центра в 2020 году.

По информации Минздрава России, предполагается объединение территорий грязелечебницы Мойнаки и санатория «Родина» под строительство центра, общая площадь участка составит 25 га. На территории центра планируется строительство пансионата для детей с родителями на 300 номеров и общежития на 150 квартир. Это будет один из крупнейших реабилитационных центров в стране.

Минздравом России предполагается, что в созданном центре будут использоваться сложные высокотехнологичные роботизированные технологии и технологии с дополненной виртуальной реальностью.

Новый центр будет ориентирован на детей с травматологическими, ортопедическими проблемами, заболеваниями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, болезнями органов дыхания, пищеварения.

По информации пресс-службы Минэкономразвития РФ.