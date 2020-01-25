Минэкономразвития России: все выявленные нарушения в крымском парке львов «Тайган» будут устранены

Минэкономразвития России обнародовало официальную информацию по итогам рабочей встречи по вопросам деятельности парка львов «Тайган» в Крыму.

В связи со сложившейся ситуацией вокруг функционирования в Республике Крым парка львов «Тайган», приобретающей все больший общественный резонанс, 22 января в Минэкономразвития России под руководством заместителя Министра Сергея Назарова прошло совещание по вопросам функционирования парка. В нем приняли участие представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Совета министров Республики Крым и руководства парка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили ряд вопросов, связанных с выполнением законных требований органов власти Республики Крым, ведением хозяйственной деятельности юридическим лицом в правовом поле Российской Федерации.

В ходе дискуссии были определены комплексные подходы к решению проблемных моментов. Все претензии органов власти Крыма к директору Парка обоснованы, возражений по ним нет. Руководство сафари-парка «Тайган» подтвердило намерение устранить выявленные нарушения. Протокол по итогам встречи выйдет в понедельник.

Представители региональных властей выразили готовность к конструктивному диалогу, цель которого – эффективная и бесперебойная работа в правовом пространстве Российской Федерации. Руководство парка, в свою очередь, нацелено на скорейшее приведение всех требующихся для этого документов в соответствие с нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации, — отметили в Минэкономразвития.