Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минкультуры РК: более 40% объектов культурного наследия требуют срочного ремонта
Новости Республики
Минкультуры РК: более 40% объектов культурного наследия требуют срочного ремонта
фото: pxhere.com

Минкультуры РК: более 40% объектов культурного наследия требуют срочного ремонта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 02.04.2025

О том, что более 40% объектов культурного наследия на территории Республики Крым (РК) требуют ремонта в ближайшие пять лет, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

На сегодняшний день в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 2 409 объектов культурного наследия. По всем объектам составлены акты технического состояния с планом проведения работ по сохранению, согласно которым, по 1 070 объектам необходимо проводить работы по сохранению в ближайший пятилетний цикл, что составляет 44% от общего числа объектов культурного наследия, — заявили в министерстве.

В Минкультуры республики отметили, что, согласно федеральному законодательству, содержание объектов культурного наследия и поддержание их в надлежащем состоянии является обязанностью собственников этих объектов. Вместе с тем, министерство на постоянной основе ведет работу по включению объектов, находящихся в республиканской и муниципальной собственности, в действующие программы.

Узнайте больше:  Студотряды Крыма приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны в Сакском районе

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x