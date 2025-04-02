Минкультуры РК: более 40% объектов культурного наследия требуют срочного ремонта

О том, что более 40% объектов культурного наследия на территории Республики Крым (РК) требуют ремонта в ближайшие пять лет, сообщили

На сегодняшний день в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 2 409 объектов культурного наследия. По всем объектам составлены акты технического состояния с планом проведения работ по сохранению, согласно которым, по 1 070 объектам необходимо проводить работы по сохранению в ближайший пятилетний цикл, что составляет 44% от общего числа объектов культурного наследия, — заявили в министерстве.

В Минкультуры республики отметили, что, согласно федеральному законодательству, содержание объектов культурного наследия и поддержание их в надлежащем состоянии является обязанностью собственников этих объектов. Вместе с тем, министерство на постоянной основе ведет работу по включению объектов, находящихся в республиканской и муниципальной собственности, в действующие программы.

источник: ТАСС