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Минкурортов Крыма – о «майском» отдыхе на полуострове: не радует количество, так уделим внимание качеству
Фото: lexusprime, pixabay.com

Минкурортов Крыма – о «майском» отдыхе на полуострове: не радует количество, так уделим внимание качеству

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 26.04.2022

В начале апреля отельеры Крыма отмечали падение спроса, но к маю ситуация постепенно возвращается к обычным для этого времени года показателям. Ну, или почти обычным. По информации минкурортов Крыма, на майские праздники забронировано от 40 до 70% номерного фонда в санаториях и отелях Республики.

Что касается бронирования на майские праздники — это от 40 до 70%, но постоянный спрос растет за счет близлежащих регионов и автомобильных туристов. Сейчас в принципе снизилось плечо бронирования: туристы бронируют на период месяц, максимум полтора. Но летний сезон пока без изменений — на уровне прошлого года, — заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, что загрузка средств размещения зависит, в том числе от их готовности и ценообразования.

Основные вопросы — это благоустройство городов, готовность набережных. Вы знаете, что из-за погоды некоторые пляжи, к сожалению, пострадали. И целый ряд строительных и подготовительных работ до этих теплых дней было вести достаточно сложно. До майских праздников остается неделя, чтобы наверстать упущенное, и затем уже готовиться к курортному сезону, — добавил Волченко.

По его информации, в преддверии летнего туристического сезона минкурортов Крыма усилило мониторинг предоставления качественных гостиничных услуг. Повышенное внимание уделяется соблюдению актуальных антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора, а также  соответствию гостиниц заявленному уровню «звездности». Так,  состоялись мониторинговые выезды в отели Алуштинского региона, по итогам которых  ряду объектов было указано на необходимость улучшения условий отдыха гостей.

Некоторые несоответствия можно устранить быстро, над некоторыми надо поработать, а в ряде случаев, лучше сменить уровень заявленной звездности. В любом случае и отельеры, и аккредитованные на территории РФ организации, осуществляющие классификацию,  должны понимать уровень своей ответственности перед гостем и соответствовать его ожиданиям, что будет являться залогом комфортного  и безопасного отдыха. При этом  многие средства размещения, не просто вводят у себя необходимые стандарты, а значительно улучшают  сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне, — рассказал Вадим Волченко.

Напомним, что с 1 января этого года в России действует обязательная система классификации гостиниц. По состоянию на 26 апреля в Крыму классификацию прошло 1051 средство размещения, в том числе в категории «5 звезд» — 11 гостиниц, «4 звезды» – 60 гостиниц, 245 гостиниц соответствуют уровню «3 звезды», «2 звезды» у  171 объекта, «1 звезда» — 31 объект и  в категории «Без звезд» — 533 отеля.

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