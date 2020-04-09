Минкурортов Крыма призывает крымчан «сдавать» нелегально работающие туристические объекты

В Крыму продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов в объектах, которые работают нелегально. В связи с этим министр курортов и туризма Вадим Волченко призвал крымчан быть бдительными и в целях снижения рисков оперативно сообщать о возникновении таких ситуаций.

К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование. Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов, а также по номерам 102 или 112. Все эти сигналы отрабатываются, — заявил чиновник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава ведомства подчёркивает: такие случаи несут серьезную угрозу жизни и здоровью не только для владельцев объектов размещения, но и для их соседей, родных и близких. А также ставят под удар предстоящий курортный сезон.

В случае, если не дай Бог вы приютите заболевших людей, то это выясняется очень просто. Ваша квартира, отель или апартаменты подвергаются целому ряду мероприятий по дезинфекции, а вы и ваши родственники, друзья, соседи также оказываются в зоне риска. И плюс распространение инфекции несёт очень большой риск для сезона-2020, — подытожил министр.

Напомним, ранее владельцы крупных крымских отелей и представители туротрасли обратились к владельцам нелегальных объектов размещения с просьбой соблюдать Постановление Правительства РФ и Указ главы Республики о временном прекращении бронирования и размещения туристов в отелях, гостиницах, объектах санаторно-курортного комплекса. Временное ограничение действует до 1 июня.