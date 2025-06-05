Минкурортов Крыма: разъяснения обязательных требований законодательства в 2025 году для средств размещения

Министерство курортов и туризма Республики Крым организовало и провело серию рабочих совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями средств размещения городов Алушта и Ялта.
В совещаниях приняли активное участие не только представители гостиничного бизнеса, но и сотрудники администраций указанных регионов, а также специалисты отделов архитектуры и градостроительства.
Ключевыми вопросами, рассмотренными на совещаниях, стали:
Обязательные требования законодательства:
Проведение Самооценки средства размещения. Участникам подробно разъяснена обязательная процедура самооценки объектов размещения, являющаяся важным элементом системы классификации и подтверждения соответствия установленным требованиям.
Внесение сведений в Федеральный реестр Росаккредитации. Особое внимание уделено необходимости своевременного и корректного внесения информации о средствах размещения в единый Федеральный реестр в соответствии с действующим законодательством. Это должно быть сделано до 1 сентября 2025 года.
Контрольно-надзорная деятельность Министерства. Представители Министерства довели до сведения участников информацию об основных направлениях, принципах и планах контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма на территории Республики Крым.
Процедура внесения сведений в ГАР ФИАС. Участники получили разъяснения по порядку взаимодействия с Администрациями МО и правилам внесения актуальных сведений об объектах в Государственный адресный реестр Федеральной информационной адресной системой (ГАР ФИАС), что является критически важным для идентификации объектов.
Практические аспекты самооценки. Руководителям средств размещения были предоставлены конкретные практические рекомендации и разъяснены типичные сложности, возникающие при прохождении процедуры самооценки, с целью облегчения и ускорения этого процесса.
Опыт отельеров по прохождению новой классификации — этап “Самооценка” (презентация)
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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