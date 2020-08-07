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Минкурортов предупреждает о деятельности мошеннических сайтов. Их немало: найдено 24, а сколько еще

Минкурортов предупреждает о деятельности мошеннических сайтов. Их немало: найдено 24, а сколько еще

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:22 07.08.2020

С начала года министерство курортов и туризма РК «вычислило» 24 мошеннических сайта на 13 объектов размещения. Из них два сайта еще находятся в стадии блокировки.

А вот и список фейков.

На данный момент зафиксированы мошеннические сайты на нефункционирующие санатории и отели в Крыму:

  •  санаторий «Золотой пляж» (Ялта),
  • санаторий (пансионат) «Черноморский» (Ялта),
  • санаторий «Черноморский» (Евпатория),
  • АО «Санаторий «Слава» (Алушта),
  • санаторий (пансионат) «Жемчужина» (Ялта),
  • пансионат «Энергетик» (Симферопольский район, пгт. Николаевка),
  • пансионат «Полет» (Алушта),
  • база отдыха «Волна» (Раздольненский р-он, с. Стерегущее),
  • пансионат «Кристалл» (Алушта),
  • санаторий «Фемида» (Евпатория),
  • пансионат «Лазурный» (Алушта),
  • пансионат «Рыбачье» (Алушта),
  • пансионат «Массандра» (Ялта).

Информация о данных нарушениях направляется в Управление «Кибербезопасности» МВД РФ и в МВД субъектов РФ для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников. Кроме того, сотрудниками министерства оказывается содействие пострадавшим от мошенников туристам, — сообщили в минкурортов РК.

Только в этом году уже поступило 103 жалобы от туристов, пострадавших от мошенников. Люди «бронируют» номера на сайтах, платят деньги… А в Крыму выясняется, что такой пансионат не работает, или его вовсе нет.

Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу, и размещают этих туристов на льготных условиях, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Все поступившие обращения жителей и гостей Крыма, отрабатываются в оперативном режиме.

Специалисты отмечают: есть несколько способов удостовериться в правомерности выбранного отеля или санатория. При бронировании можно посмотреть перечень работающих в этом году санаториях и гостиницах на портале Совмина РК.Еще один вариант — позвонить на «горячую линию» минкурортов РК, где подскажут действует ли тот или иной отель в этом курортном сезоне.

Также, с осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, и рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее – скорее исключение.

Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения и не торопиться производить оплату не получив подтверждения.

Минкурортов предупреждает о деятельности мошеннических сайтов. Их немало: найдено 24, а сколько еще

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