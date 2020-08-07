Минкурортов предупреждает о деятельности мошеннических сайтов. Их немало: найдено 24, а сколько еще

С начала года министерство курортов и туризма РК «вычислило» 24 мошеннических сайта на 13 объектов размещения. Из них два сайта еще находятся в стадии блокировки.

А вот и список фейков.

На данный момент зафиксированы мошеннические сайты на нефункционирующие санатории и отели в Крыму:

санаторий «Золотой пляж» (Ялта),

санаторий (пансионат) «Черноморский» (Ялта),

санаторий «Черноморский» (Евпатория),

АО «Санаторий «Слава» (Алушта),

санаторий (пансионат) «Жемчужина» (Ялта),

пансионат «Энергетик» (Симферопольский район, пгт. Николаевка),

пансионат «Полет» (Алушта),

база отдыха «Волна» (Раздольненский р-он, с. Стерегущее),

пансионат «Кристалл» (Алушта),

санаторий «Фемида» (Евпатория),

пансионат «Лазурный» (Алушта),

пансионат «Рыбачье» (Алушта),

пансионат «Массандра» (Ялта).

Информация о данных нарушениях направляется в Управление «Кибербезопасности» МВД РФ и в МВД субъектов РФ для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников. Кроме того, сотрудниками министерства оказывается содействие пострадавшим от мошенников туристам, — сообщили в минкурортов РК.

Только в этом году уже поступило 103 жалобы от туристов, пострадавших от мошенников. Люди «бронируют» номера на сайтах, платят деньги… А в Крыму выясняется, что такой пансионат не работает, или его вовсе нет.

Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу, и размещают этих туристов на льготных условиях, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Все поступившие обращения жителей и гостей Крыма, отрабатываются в оперативном режиме.

Специалисты отмечают: есть несколько способов удостовериться в правомерности выбранного отеля или санатория. При бронировании можно посмотреть перечень работающих в этом году санаториях и гостиницах на портале Совмина РК.Еще один вариант — позвонить на «горячую линию» минкурортов РК, где подскажут действует ли тот или иной отель в этом курортном сезоне.

Также, с осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, и рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее – скорее исключение.

Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения и не торопиться производить оплату не получив подтверждения.