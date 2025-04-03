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Минкурортов презентует туристский потенциал Крыма на турвыставке «Лето-2025» в Уральском федеральном округе
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Минкурортов презентует туристский потенциал Крыма на турвыставке «Лето-2025» в Уральском федеральном округе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:56 03.04.2025

Предприятия туриндустрии администрации курортных регионов, санаторно-курортные объединения и реабилитационные центры, а также туроператоры, транспортные компании и профильные  ассоциации Республики Крым презентуют санаторно-курортный и  туристский потенциал полуострова на Международной туристской выставке «Лето-2025» в Екатеринбурге. Выставка открылась 3 апреля видеоприветствием Председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. На открытии выставки выступил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, представители Правительства Свердловской области, регионов, стран-партнеров.

Министр отметил, что Свердловская область — важный и перспективный регион для туристского Крыма. Одной из ключевых задач взаимодействия является привлечение крупных промышленных предприятий к оздоровлению своих сотрудников в Крыму и налаживание двусторонних турпотоков.

На Пленарной сессии о направлениях развития современного туристского рынка Сергей Ганзий выступил с презентацией курортного и туристского потенциала Крыма.

Крымская делегация, которую возглавил Сергей Ганзий, в течение двух дней проведет «Дни Республики Крым» в столице УФО, которые будут наполнены семинарами, презентациями лучших программ лечения, разнообразных туристических маршрутов, объектов экскурсионного показа, также будут проведены дегустации крымских специалитетов и розыгрыши сертификатов на отдых в Крыму.

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Накануне в Доме Правительства Свердловской области министр открыл фотовыставку «Крым в моем сердце», провел встречи с руководством Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и Уральской Торгово-промышленной палаты, предстоят договоренности с ректоратом Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина о направлении студентов вуза на практику в Крым.

 ТАСС  – генеральный информационный партнер участия Министерства курортов и туризма Крыма в выставке «Лето».

источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым

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