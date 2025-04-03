Минкурортов презентует туристский потенциал Крыма на турвыставке «Лето-2025» в Уральском федеральном округе

Министр отметил, что Свердловская область — важный и перспективный регион для туристского Крыма. Одной из ключевых задач взаимодействия является привлечение крупных промышленных предприятий к оздоровлению своих сотрудников в Крыму и налаживание двусторонних турпотоков.

На Пленарной сессии о направлениях развития современного туристского рынка Сергей Ганзий выступил с презентацией курортного и туристского потенциала Крыма.

Крымская делегация, которую возглавил Сергей Ганзий, в течение двух дней проведет «Дни Республики Крым» в столице УФО, которые будут наполнены семинарами, презентациями лучших программ лечения, разнообразных туристических маршрутов, объектов экскурсионного показа, также будут проведены дегустации крымских специалитетов и розыгрыши сертификатов на отдых в Крыму.

Накануне в Доме Правительства Свердловской области министр открыл фотовыставку «Крым в моем сердце», провел встречи с руководством Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и Уральской Торгово-промышленной палаты, предстоят договоренности с ректоратом Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина о направлении студентов вуза на практику в Крым.

ТАСС – генеральный информационный партнер участия Министерства курортов и туризма Крыма в выставке «Лето».

источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым