Минкурортов РК и Национальная курортная ассоциация продолжат сотрудничество по вопросам развития санаторно-курортного комплекса

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, по итогам круглого стола достигнута договоренность о проведении в Республике Крым ежегодного форума по бальнеологии и пелоидотерапии, о возможности проведения в Республике Крым в 2026 году федерального форума «Здравница», о создании единого координационного совета по развитию санаторно-курортной отрасли в Республике Крым.

Узнайте больше: Производители Донбасса и Новороссии наладили поставки продукции в Крым Участники круглого стола также посетили строящийся Федеральный детский реабилитационный центр в г. Евпатория. источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК