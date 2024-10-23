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Минкурортов РК и Национальная курортная ассоциация продолжат сотрудничество по вопросам развития санаторно-курортного комплекса
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Минкурортов РК и Национальная курортная ассоциация продолжат сотрудничество по вопросам развития санаторно-курортного комплекса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 23.10.2024

В г. Саки на базе санатория им. Пирогова по инициативе Министерства курортов и туризма Республики Крым состоялся круглый стол по вопросам развития санаторно-курортного комплекса.  Встреча руководителей крымских санаториев, представителей администраций прошла под председательством академика Российской Академии наук, президента Национальной курортной ассоциации Александра Разумова. Были подняты темы возвращения Крыму статуса Всероссийской здравницы, сбережения здоровья нации, комплексного исследования и систематизации всех природных лечебных месторождений Крыма, создания национальной цифровой системы, объединяющей маршрутизацию пациента от поликлиники до санатория, развития бальнеологии и пелоидотерапии и сочетания практических наработок и опыта с научными исследованиями и нормативной правовой базой.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, по итогам круглого стола достигнута договоренность о проведении в Республике Крым ежегодного форума по бальнеологии и пелоидотерапии, о возможности проведения в Республике Крым в 2026 году федерального форума «Здравница», о создании единого координационного совета по развитию санаторно-курортной отрасли в Республике Крым.

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Участники круглого стола также посетили  строящийся Федеральный детский реабилитационный центр в г. Евпатория.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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