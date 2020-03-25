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Минкурортов РК: со всеми крымчанами, обратившимися в ситуационный центр, налажена обратная связь
иллюстрация: пресс-служба Минкурортов РК

Минкурортов РК: со всеми крымчанами, обратившимися в ситуационный центр, налажена обратная связь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:41 25.03.2020

С момента организации в ситуационный центр Министерства курортов и туризма РК поступило 28 звонков.

На данный момент в Египте находится 12 человек, в Таиланде – 8,  в Армении – 2, Шри-Ланка – 2.  Со всеми обратившимися Министерство курортов и туризма РК находится на связи. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Жалоб на недомогание нет. При содействии Минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин. Со всеми остальными отрабатываются механизмы возвращения совместно с МИД РФ. По информации МИД РФ  в течение 1-2 дней начнется эвакуация российских граждан с территории Египта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Министерством курортов и туризма РК был организован мониторинг общего количества крымчан, выехавших через крымских туроператоров и находящихся за рубежом. Из них 11 человек уже возвращены из Турции, 2 из Доминиканской Республики, 2 из ОАЭ.  Из 11 находившихся  в Таиланде 3 человека вернулись, 8 ожидают плановый вылет. Со всеми вернувшимися была установлена связь, информация о них передана в Роспотребнадзор. На данный момент они находятся на самоизоляции под контролем Министерства здравоохранения РК.

ВНИМАНИЕ! Ситуационный центр по информированию туристов как за пределами РФ, так и внутри Крыма, а также для обращений владельцев и руководителей средств размещения, организованный Министерством курортов и туризма РК, работает круглосуточно по  бесплатному номеру по России  8 800 511 80 18 и по эл. адресу shtab@mtur.rk.gov.ru. Работают официальные представительства министерства во всех соцсетях.

Минкурортов РК: со всеми крымчанами, обратившимися в ситуационный центр, налажена обратная связь

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