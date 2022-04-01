Минобороны РФ показало пуск высокоточной ракеты «Оникс» береговым комплексом «Бастион»

Минобороны РФ обнародовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Результат был озвучен сегодня на брифинге генерал-майором Игорем Конашенковым.

Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения, — сказал официальный представитель российского оборонного ведомства.

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