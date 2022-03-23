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Минобороны РФ продолжает славную летопись мужества и героизма российских воинов

Минобороны РФ продолжает славную летопись мужества и героизма российских воинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 23.03.2022

В Минобороны РФ продолжают хронику героизма российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Начальник штаба понтонно-переправочного батальона, капитан Антон Михайлусь вместе со своими подчиненными прорвал эшелонированную оборону противника. Он лично обезвредил девять противотанковых мин и два самодельных взрывных устройства повышенной мощности, благодаря чему наша бронетехника продолжила наступление, избежав потерь.

Младший сержант Евгений Балухта метким огнем из орудия боевой машины уничтожил вражеский грузовой автомобиль, в котором находились около 25 националистов, а также подвижный пункт управления. Испугавшийся противник бросил свои позиции, оружие, боевую технику и отступил.

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На зенитный ракетный взвод, возглавляемый старшим лейтенантом Алексеем Гришиным, напали украинские националисты — начался внезапный обстрел с воздуха огнем вражеского штурмовика Су-25. Гришин подбил самолет противника из ПЗРК — атака была отражена, а российские десантники смогли пойти в контрнаступление.

Минобороны РФ продолжает славную летопись мужества и героизма российских воинов


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