В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 148 192 беспилотных летательных аппарата.
Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом.
источник: РИА Новости Крым
