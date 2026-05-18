Минобороны: в Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Украина 12:48 18.05.2026

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 148 192 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом.

источник: РИА Новости Крым 

