Минобрнауки России: возможности приобретения жилья по договору участия в долевом строительстве расширены

Сообщается, в частности, что Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 N 1666 внесены изменения, предусматривающие расширение возможности граждан за счет реализации государственных жилищных сертификатов приобретать жилые помещения по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома (по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома) в случаях:

если уплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется на счет эскроу;

если застройщик исполнил обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

если одновременно с договором участия в долевом строительстве (договором уступки права требования по договору участия в долевом строительстве) в банк представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности владельца государственного жилищного сертификата и членов его семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства.

Данная информация доводится в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050.

<Письмо> Минобрнауки России от 27.10.2020 N МН-23/876 «О внесении изменений»

Источник: КонсультантПлюс