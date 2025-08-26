Минпромторг РК подписал соглашения о развитии кооперационных связей с историческими регионами в промышленной сфере

Церемония подписания документов состоялась в ходе двухдневной стажировки в городе Ростове-на-Дону в рамках программы «Федеральная практика».

Как уточнил Сергей Аксёнов, данные документы предусматривают обмен информацией и консультации между субъектами-участниками, реализацию совместных проектов в сфере промышленности, а также устранение барьеров для промышленной кооперации.

Соглашения будут способствовать развитию кооперационных цепочек между предприятиями, укреплению промышленного потенциала Крыма и исторических регионов. Благодарю коллег и руководство Минпромторга России за большую помощь и поддержку, – выразил признательность Глава республики.

СПРАВКА. В выездной стажировке «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации участвовали более 400 представителей органов исполнительной власти, институтов развития и бизнес-сообщества из 14 регионов. Обсуждались вопросы региональной промышленной политики, развития промышленной инфраструктуры, а также меры поддержки в рамках национальных проектов технологического лидерства.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым