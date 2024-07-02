Минсельхоз КР напоминает работникам и работодателям АПК об ответственности за нарушение трудового законодательства

Соглашение является правовым актом, которое устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанные с ними экономические отношения между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства в АПК Крыма.

Для сторон данного соглашения главными приоритетами являются рост эффективности и конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей, рост доходов работников АПК на основе повышения производительности труда, увеличение объемов, качества и совершенствование технологий производства продукции.

Документ устанавливает правила в сфере трудовых отношений и обеспечения социальных гарантий сотрудников АПК. Кроме того, участники соглашения проводят политику, способствующую развитию потенциала, внедрения принципов достойного труда, ответственности и социальной справедливости.

Отметим, что результатами реализации соглашения стали: рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций, занятых в сельском хозяйстве Крыма, в 2022 году по сравнению с 2021 годом с 38 005 руб. до 44901 руб., в 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 44901 руб. до 48235 руб., за период январь-март 2024 года с 40448,3 руб. до 47909,7 руб., а также формирование базы вакансий АПК Крыма с указанием размера зарплаты, условий труда, уровня необходимой специализации и т.д.

С памяткой о последствиях неоформленных трудовых отношений и выплаты заработной платы в «конвертах» можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма по ссылке:

https://msh.rk.gov.ru/structure/aadd2d65-6088-4ae3-810a-5646c9b0a0c1