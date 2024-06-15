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Минсельхоз РК о подготовке к субсидированию: идёт приём заявочной документации по проектам мелиорации
фото: pikist.com

Минсельхоз РК о подготовке к субсидированию: идёт приём заявочной документации по проектам мелиорации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:48 15.06.2024

Минсельхоз Крыма объявляет о приёме заявочной документации по проектам мелиорации в рамках подготовки заявок к субсидированию в 2025 году.  Документы можно подать с 18.06.2024 по 28.06.2024.

Акцентируем внимание на то, что к рассмотрению принимаются заявки по проектам реализация/завершение которых запланировано до 30 августа 2024 года (то есть все работы, предусмотренные проектом, должны быть осуществлены до 30 августа 2024 года). Также, необходимо обратить внимание на новое условие в текущем году об обязательном внесении сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2023 г. № 154 «О порядке ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения», — сообщили в пресс-службе Минсельхоз РК. 

В случае отсутствия внесенных указанных сведений по землям, на которых реализуется проект мелиорации, система АИС «Субсидии АПК» автоматически отклоняет заявку.

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Получить консультацию можно позвонив по телефону: 8 (3652) 25-54-63.

Более подробная информация на сайте министерства: https://msh.rk.gov.ru/structure/ec7f43d7-39a5-44a9-8848-e08a685cb631

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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