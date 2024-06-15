Минсельхоз РК о подготовке к субсидированию: идёт приём заявочной документации по проектам мелиорации

Акцентируем внимание на то, что к рассмотрению принимаются заявки по проектам реализация/завершение которых запланировано до 30 августа 2024 года (то есть все работы, предусмотренные проектом, должны быть осуществлены до 30 августа 2024 года). Также, необходимо обратить внимание на новое условие в текущем году об обязательном внесении сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2023 г. № 154 «О порядке ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения», — сообщили в пресс-службе Минсельхоз РК.