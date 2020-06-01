Минспорт России озвучил рекомендации по снятию ограничительных мер в отрасли физкультуры и спорта

Минспорт России, на основе рекомендаций Роспотребнадзора, разработал принципы поэтапного снятия ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта. Делать это предлагается в три этапа, но учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе. Решения о запуске этапов выхода из режима ограничений и введении в деятельность физкультурно-спортивных объектов принимаются руководителями субъектов РФ.

Организацию физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней, в том числе выполнение нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», рекомендуется проводить на втором этапе снятия ограничительных мер, — отмечают в пресс-службе ведомства.

ЭТАПЫ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТРАСЛИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПЕРВЫЙ ЭТАП:

1. Мероприятие: Индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других открытых спортивных сооружениях.

Примечание: При условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров.

2. Мероприятие: Оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта.

Примечание: С загрузкой объектов в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

3. Мероприятие: Организация тренировок членов спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Примечание: По согласованию с субъектами Российской Федерации.

4. Мероприятие: Проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

Примечание: Без привлечения зрителей. По отдельному регламенту.

ВТОРОЙ ЭТАП:

5. Мероприятие: Оказание услуг для занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта.

Примечание: Организация индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объёме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

6. Мероприятие: Организация физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней, в том числе выполнение тестов Комплекса ГТО.

Примечание: Без привлечения зрителей.

ТРЕТИЙ ЭТАП:

7. Мероприятие: Проведение чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и межрегиональных соревнований, соревнований профессиональных спортивных лиг и прочих мероприятий муниципального и регионального уровней.

Примечание: С привлечением зрителей.

8. Мероприятие: Проведение международных соревнований на территории РФ.

Примечание: По согласованию Минспорта России, международных и общероссийских спортивных федераций по видам спорта и руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. С привлечением зрителей.

9. Мероприятие: Возобновление участия спортсменов спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ в соревнованиях и тренировочных мероприятиях за пределами страны по отдельному графику.

Примечание: В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год.

Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя « Источник: ГАУ «