Минтранс: ж/д станцию Керчь-Южная намерены сделать комфортнее для пассажиров

Отмечается, что в настоящее время станция работает с повышенной нагрузкой. Керчь-Южная рассчитана примерно на 200 пассажиров, однако сейчас ежедневная нагрузка станции составляет около 9,5 тысячи пассажиров — порядка 6 тысяч человек на отправление и около 3,5 тысячи человек на прибытие.

Для улучшения условий ожидания и повышения пропускной способности на станции уже реализован ряд мер. В частности, организовано взаимодействие перевозчика, железной дороги и администрации Керчи, установлены дополнительные переходные мостики между платформами, оборудованы места для маломобильных пассажиров, появились дополнительные точки питания и санитарные объекты, – говорится в письме Минтранса.

Кроме того, по данным ведомства, для помощи маломобильным туристам выделен специальный транспорт, который работает по заявкам на маршруте Керчь — Симферополь — Керчь.

В числе планируемых мероприятий – создание дополнительных зон ожидания, включая отдельную комфортную зону и пространство для пассажиров с детьми, установка новых туалетных комплексов, банкоматов и вендинговых аппаратов, увеличение количества оборудования для досмотра, а также установка систем охлаждения воздуха, отмечается в документе.

Также в письме Минтранс России рекомендовал туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ на Крымском полуострове на период сохраняющейся напряженной обстановки.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала Керчь-Южная по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания.

От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится как минимум до 20 июля.

Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.

источник: РИА Новости Крым