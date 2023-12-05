Минтруд Крыма: порядок обращения за компенсацией пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

В связи с указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» в Республике Крым гражданам предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) в части ЧС межмуниципального, регионального характера и (или) федерального характера. Механизм, виды и условия предоставления выплат определены постановлением Совета министров Республики Крым от 23 мая 2022 года № 367 «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:
- единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);
- финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека);
Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.
Подать заявление о предоставлении выплат можно:
- в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;
- в центрах «Мои Документы»;
- на портале Госуслуги.
При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости осуществляется Комиссиями органа местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с выходом по адресу проживания заявителя. По результатам Комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.
Комиссией факты проживания устанавливаются на основании следующих критериев: гражданин зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, имеется договор аренды, социального найма жилого помещения, которое попало в зону ЧС. При отсутствии вышеперечисленных сведений могут использоваться справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций, документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи по адресу жилого помещения, которое попало в зону ЧС.
Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС (отсутствия электроснабжения непрерывно более суток, что подтверждается данными, поступившими от ресурсоснабжающей организации в администрацию муниципального образования).
Финансовая помощь гражданам выплачивается при подтверждении Комиссией факта утраты имущества первой необходимости в результате подтопления жилых помещений.
Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, включающий в себя:
- предметы для хранения и приготовления пищи — холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
- предметы мебели для приема пищи — стол и стул (табуретка);
- предметы мебели для сна — кровать (диван);
- предметы средств информирования граждан — телевизор (радио);
- предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) — насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.
Частичной признается утрата не менее 3 предметов имущества, находящихся в разных категориях из вышеперечисленных. Приведение в непригодное для использования состояние всего находящегося в жилом помещении имущества первой необходимости признается полной утратой имущества.
При возникновении вопросов обратиться можно по телефонам органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований, пострадавших от ЧС:
Евпатория:+7 (36569) 3-22-49;
Джанкой: +7 (36564) 3-14-28;
Саки: +7 (36563) 3-04-03;
Ялта +7 (3654) 34-40-61;
Симферополь +7 (3652) 600-190;
Алушта +7 (36560) 5-33-65;
Судак: +7 (36566) 3-26-78;
Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33;
Сакский район: +7 (36563) 3-06-04;
Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267.
Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94;
Нижнегорский район: +7 (978) 6992785;
Советский район: +7 (36551) 9-29-03;
Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94;
Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92;
Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29;
Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48.
Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01 и по телефону 112.
Также информирование и предоставление ответов на вопросы осуществляется посредством прямого эфира с 16.00 – 17.00 на Телеграмм канале Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
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С тегами: ЧП в Крыму