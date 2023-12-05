Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минтруд Крыма: порядок обращения за компенсацией пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
актуально в республике
Минтруд : порядок обращения за компенсацией пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

Минтруд Крыма: порядок обращения за компенсацией пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:27 05.12.2023

В связи с указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» в Республике Крым гражданам предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) в части ЧС межмуниципального, регионального характера и (или) федерального характера. Механизм, виды и условия предоставления выплат определены постановлением Совета министров Республики Крым от 23 мая 2022 года № 367 «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:

Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.

Подать заявление о предоставлении выплат можно:

  • в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;
  • в центрах «Мои Документы»;
  • на портале Госуслуги.

При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости осуществляется Комиссиями органа местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с выходом по адресу проживания заявителя. По результатам Комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.

Комиссией факты проживания устанавливаются на основании следующих критериев: гражданин зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, имеется договор аренды, социального найма жилого помещения, которое попало в зону ЧС. При отсутствии вышеперечисленных сведений могут использоваться справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций, документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи по адресу жилого помещения, которое попало в зону ЧС.

Узнайте больше:  В России отмечают День добровольца. В Крыму говорят: "Огромное спасибо за доброе сердце!"

Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС (отсутствия электроснабжения непрерывно более суток, что подтверждается данными, поступившими от ресурсоснабжающей организации в администрацию муниципального образования).

Финансовая помощь гражданам выплачивается при подтверждении Комиссией факта утраты имущества первой необходимости в результате подтопления жилых помещений.

Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, включающий в себя:

  • предметы для хранения и приготовления пищи — холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
  • предметы мебели для приема пищи — стол и стул (табуретка);
  • предметы мебели для сна — кровать (диван);
  • предметы средств информирования граждан — телевизор (радио);
  • предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) — насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.

Частичной признается утрата не менее 3 предметов имущества, находящихся в разных категориях из вышеперечисленных. Приведение в непригодное для использования состояние всего находящегося в жилом помещении имущества первой необходимости признается полной утратой имущества.

При возникновении вопросов обратиться можно по телефонам органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований, пострадавших от ЧС:

Евпатория:+7 (36569) 3-22-49;

Джанкой: +7 (36564) 3-14-28;

Саки: +7 (36563) 3-04-03;

Ялта +7 (3654) 34-40-61;

Симферополь +7 (3652) 600-190;

Алушта +7 (36560) 5-33-65;

Судак: +7 (36566) 3-26-78;

Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33;

Сакский район: +7 (36563) 3-06-04;

Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267.

Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94;

Нижнегорский район: +7 (978) 6992785;

Советский район: +7 (36551) 9-29-03;

Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94;

Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92;

Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29;

Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48.

Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01 и по телефону 112.

Также информирование и предоставление ответов на вопросы осуществляется посредством прямого эфира с 16.00 – 17.00 на Телеграмм канале Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

Просмотры: 69

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.