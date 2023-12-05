Минтруд Крыма: порядок обращения за компенсацией пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:

единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно) ;

; финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека);

Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.

Подать заявление о предоставлении выплат можно:

в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;

в центрах «Мои Документы»;

на портале Госуслуги.

При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости осуществляется Комиссиями органа местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с выходом по адресу проживания заявителя. По результатам Комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.

Комиссией факты проживания устанавливаются на основании следующих критериев: гражданин зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, имеется договор аренды, социального найма жилого помещения, которое попало в зону ЧС. При отсутствии вышеперечисленных сведений могут использоваться справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций, документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи по адресу жилого помещения, которое попало в зону ЧС.

Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС (отсутствия электроснабжения непрерывно более суток, что подтверждается данными, поступившими от ресурсоснабжающей организации в администрацию муниципального образования).

Финансовая помощь гражданам выплачивается при подтверждении Комиссией факта утраты имущества первой необходимости в результате подтопления жилых помещений.

Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, включающий в себя:

предметы для хранения и приготовления пищи — холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи — стол и стул (табуретка);

предметы мебели для сна — кровать (диван);

предметы средств информирования граждан — телевизор (радио);

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) — насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.

Частичной признается утрата не менее 3 предметов имущества, находящихся в разных категориях из вышеперечисленных. Приведение в непригодное для использования состояние всего находящегося в жилом помещении имущества первой необходимости признается полной утратой имущества.

При возникновении вопросов обратиться можно по телефонам органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований, пострадавших от ЧС:

Евпатория:+7 (36569) 3-22-49;

Джанкой: +7 (36564) 3-14-28;

Саки: +7 (36563) 3-04-03;

Ялта +7 (3654) 34-40-61;

Симферополь +7 (3652) 600-190;

Алушта +7 (36560) 5-33-65;

Судак: +7 (36566) 3-26-78;

Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33;

Сакский район: +7 (36563) 3-06-04;

Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267.

Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94;

Нижнегорский район: +7 (978) 6992785;

Советский район: +7 (36551) 9-29-03;

Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94;

Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92;

Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29;

Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48.

Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01 и по телефону 112.

Также информирование и предоставление ответов на вопросы осуществляется посредством прямого эфира с 16.00 – 17.00 на Телеграмм канале Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.