Минтруд Крыма приглашает работодателей к участию в выставке-форуме «Безопасность и охрана труда»

17-20 ноября 2026 года на территории МВЦ «Крокус Экспо» в Москве пройдет 30-ая международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда». Это ключевая площадка для демонстрации современных средств индивидуальной защиты и формирования культуры безопасного труда.
Выставка проходит с 1992 года. Ее проведение предусмотрено Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ.
Основной темой для обсуждения на деловом форуме в этом году станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. Участников и посетителей БИОТ 2026 в течение четырех дней ждет насыщенная программа: конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья.
Участники и гости выставки БИОТ:
- руководители крупнейших российских и иностранных компаний; федеральных и региональных органов власти;
- собственники бизнеса, руководители и специалисты компаний-дилеров и дистрибьюторов;
- специалисты по снабжению, закупкам, промбезопасности, охране труда, HR, IT; главные энергетики, механики, инженеры, технологи и др.
Экспозиция, стенды и зоны выставки БИОТ 2026
- Коллективные экспозиции стран
- Коллективные экспозиции регионов
- Стенды производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты
- Зона игровых решений
- Зона деловых контактов
В целях профессиональной ориентации молодёжи, подготовки и развития кадров для отечественной промышленности ежегодно в рамках БИОТ проводится Молодежная программа: конкурс рисунков, комиксов и видеороликов БИОТАРТ, кейс-чемпионат БИОТОН, конкурс научно-исследовательских работ НИР, национальный конкурс работ в области средств индивидуальной защиты органов дыхания «Умные СИЗОД».
Участие в выставке бесплатное, подробная информация размещена на официальном сайте.
источник: Администрация Феодосии
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