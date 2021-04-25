Минтруд предложил забыть о понятии «потребительская корзина». Нечего людей «драконить»

Минтруд разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Другим проектом предлагается упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

Проект приказа министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума» разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года, — говорится в документе.

Другим проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (в настоящее время — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (рост на 3,7%).

Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета потребительского минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42%, для прожиточного минимума — 44,2%. Таким образом МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а прожиточный минимум по стране в целом — 11 653 рубля. При этом, в состав потребительской корзины входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы. Действующая корзина (не пересматривалась с 2012 года) включает в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом привязана к цене продовольственной корзины: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% — услуги. Данные по ценам на продукты питания и непродовольственные товары Минтруду для расчетов предоставляет Росстат.

Причин скептического отношения к понятию «потребительская корзина» несколько: не соответствие заявленных розничных цен в регионах к статистическим данным (в Москве размер продовольственной корзины – 14,4 тыс. рублей, хватит ли этой суммы москвичу на месяц?); состав продуктов питания в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Вроде бы очевидно, в соответствии с требованиями законодательства состав потребительской корзины должен был быть пересмотрен. Но Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума, а о «продовольственной корзине» и вовсе забыть.